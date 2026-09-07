Megaplan moet luchthaven én omgeving transformeren; kosten en startdatum nog onbekend

Een nieuwe terminal, een verkeerstoren, een medisch centrum en betere toegangswegen: NV Luchthavenbeheer wil de Johan Adolf Pengel International Airport en de omliggende gemeenschappen ingrijpend ontwikkelen. Het voornemen gaat daarmee aanzienlijk verder dan een modernisering van de luchthaven alleen. Een haalbaarheidsstudie moet nog duidelijk maken wanneer de uitvoering kan beginnen en wat het totale project zal kosten.

Directeur Vijay Chotkan presenteerde het zogenoemde Johan Adolf Pengel International City Development Project op maandag 7 september aan president Jennifer Simons. Tijdens het overleg op het Kabinet van de President werden de opzet, uitvoering en het budget uitvoerig besproken, meldt de Communicatie Dienst Suriname. De president en haar adviseurs stelden vragen en gaven adviezen mee voor de verdere uitwerking.

Het plan omvat naast de nieuwe terminal en verkeerstoren ook een parkeerhaven, verbetering van de landingsbaan, een nieuwe Meteorologische Dienst en digitalisering. Verder moeten het wegennet naar de luchthaven en de omliggende gemeenschappen worden meegenomen in de ontwikkeling.

Daarmee heeft Luchthavenbeheer de eerdere visie verbreed. Bestaande studies richtten zich uitsluitend op modernisering van de luchthaven, terwijl het huidige concept ook de omgeving omvat. Chotkan benadrukt dat de lokale bevolking moet kunnen meeprofiteren, onder meer van de werkgelegenheid die het project moet opleveren. Voorlichting moet bewoners meer inzicht geven in de beoogde voordelen.

De directeur erkent tegelijkertijd dat Luchthavenbeheer momenteel niet op het verwachte niveau functioneert. Een betere dienstverlening aan iedere reiziger is volgens hem noodzakelijk. De plannen moeten bovendien inspelen op zowel de olie- en gassector als de gewenste ontwikkeling van het toerisme.

Volgens Chotkan steunt president Simons de gekozen ontwikkelingsrichting. Over de daadwerkelijke uitvoering bestaat echter nog geen duidelijkheid. Na de haalbaarheidsstudie moet de totale projectsom bekend zijn en zal de lokale gemeenschap verder worden geïnformeerd.

Bij de verdere voorbereiding worden ook de Nationale Milieu Autoriteit, luchtvaartmaatschappijen en overheidsdiensten op de luchthaven betrokken. Met de verschillende belanghebbenden volgen gesprekken om de omvangrijke plannen verder uit te werken en af te stemmen.