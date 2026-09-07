Hengelaars ontdekken lijk van man in goot te Eurekaprojekt; identiteit nog onbekend

Enkele hengelaars hebben zondagmiddag aan het einde van het Eurekaprojekt in Suriname het stoffelijk overschot van een man aangetroffen.

De hengelaars namen een onaangename geur waar en gingen daarop op onderzoek uit. In een goot nabij winkel Dihal ontdekten zij het lichaam, dat al in een vergevorderde staat van ontbinding verkeerde.

Na de vondst sloegen zij alarm. De Surinaamse politie kwam vervolgens ter plaatse en stelde een onderzoek in.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van de man vast. Over zijn identiteit is vooralsnog niets bekend.

De politie van Kwatta heeft het stoffelijk overschot in het belang van het onderzoek in beslag genomen.