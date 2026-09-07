Hart voor Den Haag wil borstbeeld voor Baithak Gana-legende Ramdew Chaitoe

Hart voor Den Haag wil dat de gemeente een geschikte locatie beschikbaar stelt voor een borstbeeld van Baithak Gana-legende Ramdew Chaitoe. Betrokken inwoners en ondernemers hebben het benodigde geld al ingezameld. De initiatiefnemers vragen de gemeente uitsluitend om medewerking bij het vinden van een plek.

Chaitoe (1948-1994), die op 6 juni precies 32 jaar geleden overleed, groeide uit tot een icoon binnen de Hindoestaanse gemeenschap. Zijn muziek klinkt nog altijd in Nederland, Suriname en Hindoestaanse gemeenschappen in onder meer het Caribisch gebied, Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Fiji.

Met zijn karakteristieke stem maakte hij Baithak Gana wereldwijd bekend. Deze traditionele Hindoestaanse muziekstijl wordt van oudsher gespeeld met dholak, harmonium en dhantal. Hoewel inmiddels ook moderne en elektronische instrumenten worden gebruikt, blijft zijn invloed groot.

Gemeenteraadslid Mairan Sewtahal vindt dat een zichtbaar eerbetoon in Den Haag allang op zijn plaats is. “Deze vedette had allang een borstbeeld moeten hebben in onze stad.” Hij benadrukt dat honderden artiesten wereldwijd Chaitoes muziek blijven zingen en spreekt ook zijn waardering uit voor de bijdrage van de Haagse artiest Radjoe Sewgolam aan deze muziekcultuur.

Partijleider Richard de Mos steunt het initiatief. Volgens hem brengt Baithak Gana mensen samen en verdient Chaitoes muzikale nalatenschap een zichtbare plek in de stad.

Initiatiefnemers Dewindersingh Sewnath, Hans Jagbandhan, Robin Goelela en Sahied Sahebali noemen het Paul Krugerplein en het Hobbemaplein als voorkeurslocaties van de gemeenschap. Beide pleinen liggen in een wijk waar veel Surinaamse Nederlanders wonen en al meerdere culturele monumenten staan.

Hart voor Den Haag zal het college vragen samen met de initiatiefnemers te onderzoeken welke locatie het meest geschikt is voor het borstbeeld.