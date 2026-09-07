Gemaskerde overvallers zoeken goud van vader en stelen tas met SRD 20.000

Vier gemaskerde mannen hebben afgelopen nacht een woning aan de Elisabethweg in Suriname overvallen. De daders bedreigden de bewoners met een vuurwapen en gingen ervandoor met een tas waarin onder meer SRD 20.000 zat.

Vernomen wordt dat de 26-jarige aangever J.T. naar het toilet ging toen hij plotseling met het viertal werd geconfronteerd. De mannen waren volledig in het zwart gekleed en hadden hun gezichten bedekt. Eén van hen droeg een vuistvuurwapen. Onder bedreiging van het wapen vroegen zij waar het goud van zijn vader was.

De overvallers brachten J.T. vervolgens naar de slaapkamer van zijn vader in de bovenwoning. Daar haalden zij de kamer overhoop, kennelijk op zoek naar goud en geld.

De daders maakten een tas van J.T. buit met daarin 20.000 Surinaamse dollars, een paar handboeien, bankpassen en een identiteitskaart.

Volgens de verkregen informatie waren de overvallers via de zijkant van de woning binnengedrongen, nadat zij een ijzeren deur met traliewerk hadden geforceerd.

Na de overval vluchtten de mannen te voet. Slachtoffers zagen verdachten in de richting van de Van ’t Hogerhuysstraat en de Saron-Kolonieweg wegrennen.

De politie van bureau Herman Gooding kwam na de melding ter plaatse en stelde een onderzoek in. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.