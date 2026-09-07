Echtpaar Post-Sandel viert 60-jarig huwelijksjubileum

Lothar John Post en Thelma Willietje Sandel vierden maandag 31 augustus hun diamanten huwelijksjubileum in Suriname. Het echtpaar was die dag 60 jaar in het huwelijk verbonden.

Lothar en Thelma leerden elkaar kennen in de buurt van de Schietbaanweg, waar Lothar regelmatig op bezoek ging bij zijn zus. Na een relatie van ongeveer drie jaar traden zij op 31 augustus 1966 in het huwelijk.

Lothar was in de loop der jaren werkzaam bij onder andere Kersten, de Haven en Openbare Werken. Daarna trad hij in politiedienst, waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam bleef.

Thelma, afkomstig uit een dorp langs de Cotticarivier in Marowijne, verhuisde op 10-jarige leeftijd naar Paramaribo. Zij wijdde haar loopbaan aan het onderwijs en was werkzaam op verschillende rooms-katholieke scholen. Zij ging uiteindelijk met pensioen op de Sint-Wilhelmusschool.

Samen bouwden zij een gezin met zes kinderen, vijftien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Dankzij de opvoeding van hun ouders is de band tussen de kinderen door de jaren heen sterk gebleven. Ook nu een deel van de familie in het buitenland woont, blijft de onderlinge verbondenheid groot.

Op de vraag wat hun huwelijk na al die jaren heeft doen standhouden, antwoordde het echtpaar zonder aarzelen: geduld, doorzettingsvermogen en vooral liefde. Hun levensmotto vat dit treffend samen: “Ruzie zal er altijd zijn, maar zolang één persoon de boot niet verlaat, blijft hij varen.”

Namens president Jennifer Simons overhandigde districtscommissaris van Paramaribo Midden, Ruchsana Ilahibaks, vergezeld door mevrouw Lecton, mevrouw Renfrum en mevrouw Kazan, een oorkonde aan het jubilerende echtpaar. De oorkonde werd uitgereikt als blijk van waardering voor hun bijzondere, 60-jarige huwelijksverbintenis.