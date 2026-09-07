Brunswijk: ‘Op vrijwel alle posten waar ABOP een directeur heeft, worden mensen gecriminaliseerd’

ABOP-leider Ronnie Brunswijk stoort zich eraan dat haast op alle posten waar de ABOP een directeur heeft geplaatst, deze personen daar worden gecriminaliseerd. Volgens de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) komt het steeds voor dat de president-commissaris overhoop ligt met de directie. In het parlement vroeg hij de regering maandag wat er precies gebeurt.

“Alle posten waar de ABOP nog een directeur heeft, worden de mensen gecriminaliseerd. Regering, wat gebeurt er? Ik word ook moe en ik word ook onder druk gezet door me mensen. Dus ik wil graag weten wat er aan de hand is”, zei Brunswijk maandag in DNA.

Hij vroeg onder andere aandacht voor de situatie bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), waar volgens hem directeur Wendy Jap A Joe wordt gecriminaliseerd.

“De president-commissaris en directeur kunnen niet samen door één deur en de directeur wordt beschuldigd, zonder dat er bewijzen zijn. U moet weten dat niet alleen bij de TAS, maar ook bij Canawaima is er een probleem tussen de president-commissaris en directie. Grassalco is al van de baan. En nu zien we weer problemen bij de TAS. Die mevrouw wordt gecriminaliseerd”, stelde de politicus.

Volgens Brunswijk worden zijn partijgenoten ondanks alle verstrekte informatie toch gecriminaliseerd. De zaak van TAS is zelfs bij de Raad van Ministers beland en ook daar heeft de RvC bakzeil gehaald. Hij vroeg daarom opheldering aan minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).

Vicepresident Gregory Rusland merkte op dat de RvM wel het schorsingsverzoek van Jap A Joe heeft afgewezen, maar wel stelt dat controle geen daad van vijandschap is. “Controle moet anytime kunnen plaatsvinden. Maar wij vonden het schorsen van de directeur op basis van de informatie die we op dat moment hadden, niet redelijk”, aldus Rusland.