Bond Centrale Bank kondigt staking aan terwijl drie van vier onderhandelingspunten al zouden zijn uitgevoerd

De Centrale Bank Werknemersorganisatie (CBWO) heeft besloten om vanaf maandag 7 september te staken. Het besluit werd vrijdag genomen tijdens een algemene ledenvergadering, nadat de bond had vastgesteld dat de directie van de Centrale Bank van Suriname niet aan de eisen uit een eerder gesteld ultimatum had voldaan.

De aangekondigde werkneerlegging roept echter vragen op, omdat de Bank volgens informatie die bij de redactie bekend is inmiddels invulling heeft gegeven aan drie van de vier onderhandelingspunten. Uit de beschikbare stukken wordt niet duidelijk welke concrete eis nog openstaat en waarom deze zwaar genoeg weegt om het werk neer te leggen.

Het conflict draait om de arbeidsvoorwaarden voor 2026. De Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname stelde een structurele loonsverhoging voor die varieert van 16 procent voor werknemers met een maandloon tot SRD 30.000 tot 14 procent voor medewerkers die meer dan SRD 90.000 verdienen. De gemiddelde loonaanpassing bedraagt ongeveer 15,1 procent.

Daarnaast bepaalde de Bemiddelingsraad dat werknemers, afhankelijk van hun categorie, een lumpsum van 0,75 tot 1,5 maandloon krijgen. Ook moet de bestaande vervoerstoelage met 12 procent worden verhoogd. De directie had een eerder voorstel afgewezen vanwege onder meer de financiële draagkracht van de Bank, eerdere salarisverbeteringen en het risico op een loon-prijsspiraal.

Een gevoelig punt is de pensioen- en ziektekostenregeling. Werknemers van de Centrale Bank leveren momenteel geen eigen bijdrage aan deze voorzieningen. De Bemiddelingsraad nam hierover geen regeling op in zijn eindoordeel en bepaalde dat dit onderwerp afzonderlijk door beide partijen moet worden besproken.

De Surinaamse overheid legt in haar toelichting op de Wet Algemeen Pensioen 2014 uit dat bij een dienstbetrekking zowel de werkgever als de werknemer pensioenpremie betalen. De werkgever draagt minimaal 50 procent bij en de werknemer maximaal 50 procent. Op dit moment betaalt de bank 100 procent van de premie.

Het eindoordeel van 9 augustus verplicht partijen tot een afzonderlijk overleg over de werknemersbijdrage. Op de drie uitnodigingen die de Bank daarvoor deed, is de CBWO niet ingegaan. De bond stelt als voorwaarde dat eerst een structureel overlegplatform wordt ingericht, waarbinnen het vraagstuk in zijn volle omvang aan de orde kan komen, inclusief nationale wetgeving en internationale conventies. Dat is een traject van maanden. De vaststelling van de bijdragen voor het jaar 2026 is daarmee verschoven naar een orgaan dat nog niet functioneert, terwijl het lopende dienstjaar in december afloopt.

De CBWO verwijt de directie ondertussen dat zij via een personeelscirculaire misleidende informatie heeft verspreid en verdeeldheid probeert te veroorzaken tussen het bondsbestuur en de leden. Hoe lang de staking zal duren en welke werkzaamheden bij de Centrale Bank worden geraakt, is niet bekendgemaakt. Evenmin is duidelijk welke maatregelen worden genomen om de continuïteit en monetaire stabiliteit te bewaken. De Bemiddelingsraad wees juist op de bijzondere maatschappelijke en monetaire verantwoordelijkheid van de Bank en het belang van sociale rust binnen de instelling.