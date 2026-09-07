24 e-bikes in beslag genomen bij illegale straatrace door jongeren in Lelydorp

De Bikers van Regio Midden Suriname hebben vrijdagavond 24 e-bikes in beslag genomen tijdens een illegale straatrace aan de Schotelweg in Lelydorp. De e-bikes werden bestuurd door jeugdigen. De jongste betrokkene was amper 10 jaar oud.

De politie kreeg een melding dat meerdere jeugdigen met hoge snelheid op e-bikes aan het racen waren. Daarbij brachten zij niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. Vooral de zeer jonge leeftijd van enkele betrokkenen baarde de politie grote zorgen.

Toen de Bikers Unit ter plaatse ingreep, probeerden de jeugdigen met hoge snelheid weg te rijden. De bikers wisten hen ter hoogte van de Lelydorperweg klem te rijden en staande te houden.

De 24 e-bikes zijn vervolgens door een ingeschakelde sleepbedrijf afgevoerd naar een plaats van berging.

De politie doet een dringend beroep op ouders en verzorgers om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun minderjarige kinderen niet toe te staan deel te nemen aan straatraces. Dergelijke activiteiten brengen volgens de politie ernstige risico’s met zich mee voor zowel de deelnemers als overige weggebruikers.