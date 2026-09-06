Vierjarige brengt brandend hout naar slaapkamer: kleding vat vlam

In een woning aan de Orchideestraat in Suriname is zaterdagmiddag brand ontstaan nadat een vierjarige jongen met brandende stukken hout zou hebben gespeeld.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas vernam de Surinaamse brandweer bij aankomst dat de kleinzoon van de eigenaar stukken hout bij het gasfornuis had aangestoken. Vervolgens zou het kind het brandende hout naar een slaapkamer hebben gebracht.

Daar kwamen de vlammen in contact met kledingstukken, die vervolgens vlam vatten. De bewoners slaagden erin het vuur zelf te blussen, waardoor erger werd voorkomen.

Bij de brand raakte niemand gewond. De woning is volgens de eigenaar niet tegen brand verzekerd.