Verkoolde lichamen woningbrand van drie volwassen vrouwen uit één familie

De drie verkoolde lichamen die zondag na een woningbrand aan de Robby Gadjradjweg werden aangetroffen, blijken van drie volwassen vrouwen te zijn. Dat blijkt uit informatie die de redactie van Waterkant.Net na onderzoek heeft verkregen.

Waterkant.Net sprak hiervoor met Vikash Jagroep. Hij vertelde dat zijn 60-jarige moeder Sita Jagroep, zijn 34-jarige jongere zus Madhvie Jagroep en zijn 68-jarige tante Rosa Jagroep uit Nederland bij de brand zijn omgekomen.

Rosa Jagroep was naar Suriname gekomen in verband met de verjaardag van haar 60-jarige schoonzus Sita. Zij zou dinsdag terugvliegen naar Nederland aldus de man tegen de redactie van Waterkant.Net.

De brand werd ontdekt door de vader van Vikash, die terugkeerde uit het binnenland. Hij zag al van een afstand dat de woning er anders uitzag. Toen hij dichterbij kwam, merkte hij dat het huis vanbinnen volledig was uitgebrand. Daarop schakelde hij direct de Surinaamse brandweer in.

Op dat moment waren er geen rook en vlammen meer te zien. Vikash vermoedt daarom dat de brand in de nacht is uitgebroken.

De brandweer trof de stoffelijke overschotten van de drie vrouwen aan in de badkamer. Het gaat om de laatste woning aan de weg, in een zijstraat van de Mr. P. Chandishawweg.

De laagbouwwoning met zolder is volledig door brand verwoest. Ook een voertuig ging verloren, zoals op bovenstaande foto te zien is. De politie van Jarikaba heeft de zaak in onderzoek.





