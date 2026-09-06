Tienermeisje verdwijnt na vertrek om water te halen

De 14-jarige Shirilva Shamora Pinas wordt sinds woensdag 2 september vermist in Suriname. Haar moeder heeft zaterdagochtend 5 september aangifte van vermissing gedaan bij de politie.

Volgens de moeder vertrok Shirilva die ochtend omstreeks 06.30 uur met een kruiwagen, waarin zich emmers bevonden, van huis om water te halen bij de kraan op de hoek van de H. Soerdjbali- en Tjandipersadstraat, in de omgeving van Sunny Point. Zij keerde daarna niet meer naar huis terug.

Bij de kraan werd de kruiwagen met de lege emmers aangetroffen. Buurtbewoners hebben verklaard dat Shirilva in een grijs gelakte Toyota Blade is gestapt, waarna het voertuig is weggereden. Het kentekennummer van de auto is vooralsnog onbekend.

Shirilva is van Marron-afkomst en heeft kroezend, zwart haar. Zij is ongeveer 1,25 meter lang. Bij haar vertrek droeg zij een zwarte sportbroek en een zwarte blouse. Het is niet bekend welk schoeisel zij droeg.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van het tienermeisje wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Bureau Santo Dorp via 485240 of het politiealarmnummer 115.