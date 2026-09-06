Stoffelijk overschot van vermiste 25-jarige man in bosschage aangetroffen

In een bosschage aan de Maurierstraat in Suriname is zaterdag 5 september het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. Het gaat om de 25-jarige Savoldi van Genderen, die al ruim twee maanden werd vermist.

De politie van Leiding 9A kreeg een melding over de vondst en schakelde vervolgens verschillende politie-eenheden en andere betrokken instanties in. Ter plaatse werd een skelet aangetroffen dat deels aan een boom hing.

Uit de eerste onderzoeksbevindingen kwam naar voren dat de stoffelijke resten zeer waarschijnlijk van Van Genderen zijn. Zijn moeder had hem op zondag 28 juni 2026 als vermist opgegeven bij de Surinaamse politie. Volgens haar was hij die dag boos van huis vertrokken.

Sinds zijn vertrek was niets meer van de 25-jarige vernomen. Aan de onzekerheid kwam zaterdag een tragische wending toen de menselijke resten in de bosjes aan de Maurierstraat werden ontdekt.

Een arts werd naar de locatie ontboden om onderzoek te verrichten. Daarna zijn de stoffelijke resten overgebracht naar een mortuarium.

De politie van Leiding zet het onderzoek naar de zaak voort.