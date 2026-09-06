Peneux: ‘Loonsverhoging van 15 procent onvoldoende om lerarenberoep aantrekkelijk te houden’

Robert Peneux, oud-minister van Onderwijs in Suriname, maakt zich zorgen over de uitstroom van leerkrachten uit Suriname. Volgens hem is de aangekondigde loonsverhoging van 15 procent onvoldoende om het lerarenberoep aantrekkelijk te houden en kan deze de trek van leerkrachten naar het buitenland zelfs versterken.

“Ik heb in de afgelopen periode op het IOL al bijna 60 diploma’s uitgereikt, van wie al 40 waarmerken zijn komen aanvragen om te vertrekken uit Suriname. Dus we dweilen met de kraan open. De loonsverhoging van 15 procent zal het wegtrekken van leraren alleen maar verergeren. Laten we realistisch zijn. We moeten geen poppenkast spelen”, zei Peneux op D-TV Express.

De onderwijsdeskundige stelde dat een loonsverhoging van 15 procent voor veel personen weinig verschil zal maken. Hij wees erop dat een leerkracht van de lagere school, die netto tussen SRD 8.000 en SRD 9.000 verdient, met een dergelijke verhoging nog steeds moeite kan hebben om rond te komen. Volgens hem zal zo’n leerkracht voor drie zakken met spullen in de winkel al snel SRD 3.500 tot SRD 4.000 kwijt zijn. Daarnaast zal ook de brandstofprijs omhooggaan, waardoor er in feite niets aan het volk is gegeven.

Hij benadrukte daarom dat er realistisch moet worden gekeken naar de koopkracht van leerkrachten en de huidige kosten van levensonderhoud.

“Als je dat lerarenberoep op dit moment niet goed betaalt, dan mogen we mensen blijven opleiden… en als ze zijn opgeleid, zijn ze uit Suriname. Dan gaan ze weg. Dus waar gaan we structureel aan beginnen? De gezondheidssector stort ook in elkaar, want verpleegkundigen trekken weg. Dus wanneer gaan we als regering zeggen: ‘Luister, de ontwikkeling van je land is belangrijk. Want zonder onderwijs hebben we geen ontwikkeling van mensen en groei. Zonder de gezondheidssector hebben we geen gezonde mensen.’ Moeten deze twee sectoren niet behoren tot de strategische groepen?

Wanneer gaan wij dat besluit nemen om het wegtrekken van leraren en verpleegkundigen tegen te gaan? Want wat we alleen maar doen in Suriname, is praten omwille van het praten… lippendienst. Ik ben moe van praten, want ik wil daden zien”, aldus Peneux.