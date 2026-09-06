Man (53) overlijdt plotseling tijdens planten van tayerblad in achtertuin

Een 53-jarige man is zaterdagmiddag plotseling overleden tijdens werkzaamheden in een achtertuin aan de Kwattaweg in Suriname.

Het slachtoffer, S.S., was samen met een vriend bezig met het planten van tayerblad. Op een gegeven moment zakte de man plotseling bewusteloos in elkaar.

Zijn vriend controleerde hem en constateerde niet lang daarna dat hij geen polsslag meer voelde. Daarop schakelde hij onmiddellijk de Surinaamse politie in.

De politie ging ter plaatse en stelde vast dat het slachtoffer niet reageerde. Een ingeschakelde arts stelde vervolgens officieel de dood vast.

Het stoffelijk overschot werd door een uitvaartbedrijf overgebracht naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek.