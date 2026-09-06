Kinderhuis Tamara draait al 30 jaar op donateurs en gaat nu voedsel uit eigen kas halen

Kinderen die worden opgevangen bij Kinderhuis Tamara kunnen voortaan zelf groenten en fruit helpen verbouwen. Het tehuis, dat onder meer pupillen opvangt die met huiselijk geweld te maken hebben gehad, heeft een volledig ingerichte plantenkas gekregen waarin de eerste gewassen al groeien.

De nieuwe kas werd vrijdag 4 september officieel overgedragen. De Stichting Lions Werkgroep Suriname financierde en bouwde de voorziening met ondersteuning van Lions Club Paramaribo North, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en verschillende vrijwilligers, meldt de stichting in een persbericht.

LVV zorgde ervoor dat de kas direct gebruikt kon worden. Het ministerie leverde grond en plantmateriaal en verzorgde deskundige begeleiding. Burgers droegen eveneens bij door onder meer mest, zand en tuingereedschap te schenken. Vrienden van het kinderhuis hebben toegezegd te helpen met het periodieke onderhoud.

Volgens voorzitter Chas Warning vervult Kinderhuis Tamara al dertig jaar een belangrijke rol als crisisopvang. Het tehuis is voor zijn werkzaamheden aangewezen op de steun van donateurs en vrienden. Vanwege de privacy van de kinderen kan de organisatie niet gemakkelijk de publiciteit zoeken, waardoor een groot deel van het werk buiten beeld blijft.

Rinnette Djokarto, liaison van de betrokken Lions-werkgroep, benadrukte tijdens de overdracht dat goed onderhoud bepalend zal zijn voor het slagen van het project. De kas moet niet alleen bijdragen aan gezonde voeding, maar ook de duurzaamheid en zelfredzaamheid binnen het tehuis versterken.

Ook waarnemend voorzitter Monhie Babullal van Lions Club Paramaribo North wees op de educatieve waarde van het initiatief. Door kinderen al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid te geven, worden zij actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Onderdirecteur Landbouw Sawirjo, die de minister van LVV vertegenwoordigde, stelde dat de overheid in de huidige economische situatie niet altijd financieel kan bijdragen. Volgens hem kan zij projecten wel ondersteunen met kennis, vaardigheden en begeleiding. Hij sprak de hoop uit dat de kinderen snel van een gezonde en veilige eigen oogst kunnen genieten.

De kas is nog niet het eindpunt. Projectcoördinator en adviseur Quintis Ristie maakte bekend dat er onder meer behoefte is aan een irrigatiesysteem en een speelplein met toestellen. Na de overdracht verzorgden medewerkers van Resort LVV Kwatta een plantdemonstratie. Als symbool van de samenwerking werd gezamenlijk een avocadoboom geplant, waarna de kinderen de nieuwe aanplant water gaven.