Grote uitslaande brand treft houtzagerij aan de Duisburglaan

Bij een houtzagerij aan de Duisburglaan in Suriname is zaterdag een grote uitslaande brand uitgebroken. Het vuur nam in korte tijd enorme vormen aan.

Vernomen wordt dat het gaat om houtzagerij Nooitgedacht NV. Het vuur zou daarna overgeslagen zijn naar een tweede houtzagerij op hetzelfde complex.

De Surinaamse brandweer is met bluswerkzaamheden bezig en heeft vanwege de omvang van de brand om extra manschappen en een dompelpomp gevraagd.

Over de oorzaak van de brand en eventuele slachtoffers is vooralsnog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe groot de schade op het complex is.