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Geparkeerd voertuig vat vlam tijdens maaiwerkzaamheden langs Oost-Westverbinding

KAM Thuiszorg

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Geparkeerd voertuig vat vlam tijdens maaiwerkzaamheden langs Oost-Westverbinding

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Een Mitsubishi Delica is zaterdag volledig door brand verwoest langs de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van Kuldipsingh.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas kwam de melding rond 11.16 uur binnen. Brandweerpost Tamanredjo rukte direct daarna uit naar de locatie.

Het voertuig stond in de berm geparkeerd, terwijl de eigenaar bezig was met maaiwerkzaamheden. Op een gegeven moment vatte de auto plotseling vlam.

Ondanks de inzet van de Surinaamse brandweer kon niet worden voorkomen dat de Mitsubishi Delica volledig uitbrandde.

Bij de autobrand raakte niemand gewond. Over de precieze oorzaak is vooralsalsnog niets bekend. De politie van Commewijne is belast met het onderzoek.

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