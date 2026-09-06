Dronken passagier met ducttape vastgebonden na geweld op vlucht

Een 67-jarige passagier op een vlucht van American Airlines van Dallas-Fort Worth naar Newark is donderdagavond met ducttape en tie-wraps aan zijn stoel vastgebonden, nadat hij zich tijdens de vlucht agressief en gewelddadig had gedragen. Het vliegtuig moest vanwege het incident uitwijken naar Baltimore.

Het incident deed zich voor aan boord van vlucht 618, ongeveer twee uur na vertrek uit Dallas. Volgens getuigen leek de man dronken. Hij zou eerst luidruchtig zijn geworden en zijn buurman hebben uitgescholden. Toen een stewardess probeerde in te grijpen, zou hij zich ook racistisch en homofoob hebben uitgelaten.

De situatie escaleerde vervolgens toen de man zijn buurman aanviel. Volgens een getuige had hij zijn handen rond de nek van de medepassagier. Ook zou hij een andere passagier hebben aangevallen en diens laptop hebben beschadigd. Een van de passagiers die probeerde in te grijpen, werd naar eigen zeggen door de man gebeten.

Crewleden en enkele passagiers grepen daarop in. Met behulp van ducttape en tie-wraps werd de man aan zijn stoel vastgebonden. Op beelden van het incident is te zien dat hij met meerdere lagen tape rond zijn handen, lichaam en hoofd werd vastgezet.

De piloot besloot vervolgens uit te wijken naar Baltimore/Washington International Airport. Daar stonden politie en FBI klaar om de passagier uit het toestel te halen. Hij werd aangehouden en bleef volgens de FBI op verdenking van staatsrechtelijke feiten in hechtenis, terwijl wordt onderzocht of ook federale aanklachten volgen.

Na het verwijderen van de passagier kon het vliegtuig de reis naar Newark voortzetten. American Airlines bevestigde het incident en benadrukte dat de veiligheid van passagiers en bemanningsleden de hoogste prioriteit heeft en dat geweld aan boord niet wordt getolereerd.