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Drie verkoolde lichamen aangetroffen na woningbrand te Jarikaba

KAM Thuiszorg

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vuur suriname

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Bij een woningbrand aan de Robby Gadjradjweg in Suriname zijn volgens een eerste melding drie personen om het leven gekomen.

Het gaat om de laatste woning aan de weg, in een zijstraat van de Mr. P. Chandishawweg. De laagbouwwoning met zolder is volledig door brand verwoest.

In het afgebrande pand werden drie verkoolde stoffelijke overschotten van volwassenen door de Surinaamse brandweer aangetroffen. De betrokken instanties zijn ingeschakeld.

Over de identiteit van de slachtoffers en de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend. Later meer.

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