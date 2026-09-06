Brandweer voorkomt uitbreiding van vuur in woning aan Sint Jozefstraat

In een woning aan de Sint Jozefstraat in Suriname is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de woonkamer op de begane grond.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas rukte brandweerpost Knuffelsgracht na de melding uit met een tankautospuit en een tankauto. Bij aankomst bleek het te gaan om een hoogbouwwoning van ongeveer 8 bij 12 meter, die gedeeltelijk uit steen en hout is opgetrokken.

De benedenwoning liep door de brand schroei- en waterschade op. De Surinaamse brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder door het pand verspreidde.

De woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. De eigenaar kon nog niet met zekerheid aangeven of het pand tegen brandschade is verzekerd. Bij de brand deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van Geyersvlijt onderzoekt de zaak.