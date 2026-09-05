Verwaarloosd SOSIS geteisterd door diefstallen en vernielingen: politiepost in beeld

Diefstallen en vernielingen vormen de grootste bedreiging voor het herstel van het jarenlang verwaarloosde Willebrod Axwijk Sport- en Jeugdcentrum, beter bekend als SOSIS. Zelfs nieuw aangebrachte voorzieningen lopen volgens de leiding het risico binnen enkele dagen te verdwijnen. Om het uitgestrekte sportcomplex beter te beveiligen, wordt daarom gesproken over de komst van een politiehulppost.

Het terrein beschikt over negen sportvelden, maar raakte lange tijd ernstig in verval. Volgens Jorgienjo Orassie, hoofd Beheer en Onderhoud van het onderdirectoraat Sportaccommodaties en Ruimtes bij het ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport, hield de verwaarlozing verband met een rechtsgeschil tussen de staat en een stichting die verantwoordelijk was voor het beheer.

Inmiddels wordt al drie weken gewerkt aan het herstel van het complex. Grasvelden worden gemaaid, begroeiing wordt gesnoeid en een afgebrand gebouw wordt verwijderd. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer verleent ondersteuning bij de werkzaamheden, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Ook de aanhoudende problemen met de watervoorziening moeten worden aangepakt. Daarbij zal de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij worden betrokken. Het doel is om de waterproblematiek op het sportcomplex definitief op te lossen.

Het opknappen van het terrein alleen is volgens Orassie echter niet voldoende. Hij stelt dat nieuwe voorzieningen voortdurend gevaar lopen te worden gestolen. “Als we vandaag een hydrofoor plaatsen, wordt het over twee dagen gestolen”, schetst hij de ernst van de situatie. Daarnaast zorgen zwervers en personen die het terrein voor andere doeleinden gebruiken voor overlast.

Over extra beveiliging worden inmiddels gesprekken gevoerd met het ministerie van Justitie en Politie. Orassie hoopt dat op het terrein een politiehulppost kan worden ingericht, zodat sporters en andere bezoekers er weer veilig gebruik van kunnen maken.

De ambitie is om SOSIS uiteindelijk te ontwikkelen tot een van de beste sportcomplexen van Suriname. Buurtbewoners en gebruikers worden opgeroepen om het terrein te helpen beschermen en gezamenlijk ervoor te zorgen dat het schoon en verzorgd blijft. Het centrum moet weer een plek worden waar iedereen terechtkan voor verschillende sportactiviteiten.