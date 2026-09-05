Tiener (17) aangehouden voor verspreiden intieme beelden van 16-jarig meisje

Een 17-jarige jongen is aangehouden nadat intiem beeldmateriaal van een 16-jarig meisje zou zijn verspreid. De video kwam niet alleen terecht in een WhatsApp-groep met meerdere personen, maar werd ook doorgestuurd naar zowel de stiefmoeder als de biologische moeder van het meisje.

De zaak kwam volgens het Korps Politie Suriname in de eerste week van augustus 2026 aan het licht. De stiefmoeder ontving via een onbekend telefoonnummer pornografische beelden van haar stiefdochter en confronteerde vervolgens de vader van het meisje daarmee. Hij deed daarna aangifte bij politiebureau Houttuin.

Tijdens een gesprek met haar vader ontkende het meisje aanvankelijk dat zij op het beeldmateriaal te zien was. Later gaf zij toe dat een video wel van haar was. Een afzonderlijk meegestuurde afbeelding van een geslachtsdeel behoorde volgens haar echter niet aan haar toe.

Het meisje verklaarde dat zij ongeveer anderhalf jaar een relatie had met de 17-jarige verdachte D.L. Tijdens een videogesprek zou hij haar hebben gevraagd haar borsten te tonen. Volgens haar maakte de jongen daarvan buiten haar medeweten een schermopname, die vervolgens werd verspreid.

Na het verwerken van de verkregen informatie werd D.L. op woensdag 2 september ontboden bij de afdeling Jeugdzaken. De jongen ontkent dat hij het beeldmateriaal heeft verspreid, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie verdenkt hem van smaad, smaadschrift en pornografie. Ondanks zijn ontkenning werd hij direct aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Vanwege zijn minderjarige leeftijd is de verdachte ondergebracht in het jongenscellenhuis van het Opa Doelie Doorgangscentrum. De politie van Jeugdzaken zet het onderzoek voort.