President Jennifer Simons viert vandaag 73ste verjaardag

President Jennifer Geerlings-Simons viert vandaag haar 73ste verjaardag. De in Paramaribo geboren arts en politica bekleedt sinds 16 juli 2025 als eerste vrouw in de geschiedenis het hoogste ambt van de Republiek Suriname.

Geerlings-Simons, geboren op 5 september 1953, maakte een indrukwekkende opmars: van haar medische loopbaan en leiderschap in het nationale HIV/AIDS-programma tot haar langdurige rol als voorzitter van De Nationale Assemblee van 2010 tot 2020.

Haar politieke competentie leidde in juli 2024 tot haar benoeming als partijvoorzitter van de NDP, waarna de partij in mei 2025 als grootste uit de stembus kwam.

Met het vertrouwen van een tweederdemeerderheid in het parlement werd zij op 6 juli tot de nieuwe Surinaamse president gekozen en op 16 juli geïnstalleerd.

Haar presidentschap valt samen met uitdagende economische omstandigheden, waaronder een omvangrijke staatsschuld en spanningen rond bezuinigingen. Tegelijk ligt er hoop op betere tijden dankzij de geplande olieproductie vanaf 2028.