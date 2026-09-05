Peppie eist hoofbestuursverkiezingen bij ABOP en stelt zichzelf voor als kandidaat

Reynold van Els, meer bekend als Peppie, eist dat er nieuwe bestuursverkiezingen gehouden worden binnen de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij in Suriname (ABOP). Van Els, die zich kort voor de verkiezingen aansloot bij de geelzwarte partij, laat aan Waterkant.Net weten dat hij zich tegelijkertijd ook beschikbaar stelt als kandidaat voor het hoofdbestuur.

“Ik eis een hoofbestuursverkiezing van de partij ABOP. Ik eis het op zoals dat hoort in een democratisch land en ik stel me ook voor als kandidaat”, aldus de politicus en activist.

De laatste bestuursverkiezingen van de ABOP werden in januari 2024 gehouden. Conform de statuten van de partij wordt het bestuur voor drie jaar (2024-2027) gekozen. Naast het hoofdbestuur wordt ook het congresbestuur gekozen. Er worden 17 personen gekozen in het hoofdbestuur, waarna de functies verder ingevuld zullen worden.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is de afgelopen jaren als onbetwiste leider meerdere malen bij enkele kandidaatstelling herkozen.

Van Els is tijdens de verkiezingen van 2020 prominent in beeld geweest voor de campagne van de VHP. Hij stelde bij zijn overstap naar de ABOP niet meer achter een leider, in dit geval Chan Santokhi, te kunnen staan die het lef had om op een podium te staan en te zeggen dat hij Suriname heeft gered.

In het huidig ABOP-hoofdbestuur zitten: Ronnie Brunswijk, Marinus Cambiel, Marinus Bee, Melitia Sentelia, Dinotha Vorswijk, Jeso Waldo, Miquella Huur, Carlo Ada, Freddy Palata, Ines Pane, Marvin Abiansi, Mavrick Boejoekoe, Henk Deel, Mohamed Idoe, Humphrey Dundas, Estrelea Noordzee, Cynthia Chin Fo Sieeuw.