Nieuwe commissie moet dodelijke arbeidsongevallen tegengaan; voorganger lag jarenlang stil

Suriname krijgt opnieuw een nationaal adviesorgaan dat zich moet bezighouden met de veiligheid en gezondheid van werknemers. De Nationale Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn is op donderdag 3 september 2026 geïnstalleerd en moet onder meer bijdragen aan het voorkomen van beroepsziekten, gezondheidsrisico’s en arbeidsongevallen met een dodelijke afloop.

De commissie komt in de plaats van de Nationale Raad voor Bedrijfsgezondheidszorg. Dat orgaan werd al in 1995 ingesteld, maar was geruime tijd niet meer actief. Met de nieuwe commissie moet het structurele overleg over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden weer op gang worden gebracht.

De installatie werd verricht door onderminister Raj Jadnanansing van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. De leiding is in handen van Junior Bharratt, waarnemend hoofd van het Medisch Bureau van de Arbeidsinspectie, meldt de Surinaamse overheid op haar website.

Een belangrijke opdracht van de commissie is het adviseren van zowel de minister als de onderminister over beleid dat werknemers op de werkvloer beter moet beschermen. Daarbij moet een samenhangende landelijke aanpak worden ontwikkeld waarin veiligheid, gezondheid en welzijn een vaste plaats krijgen.

Ook de wetgeving rond arbeidsomstandigheden wordt meegenomen. De commissie zal zich richten op de ontwerp-Arbeidsomstandighedenwet, de bestaande Veiligheidswet en de Ongevallenregeling. De ontwerpwet, die grotendeels is gebaseerd op normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, moet nog door De Nationale Assemblée worden behandeld.

De instelling van de commissie houdt tevens verband met internationale verplichtingen. De Internationale Arbeidsorganisatie beschouwt een veilige en gezonde werkomgeving sinds 2022 als een fundamenteel recht op het werk. Suriname is als lid van deze organisatie gehouden aan de bijbehorende uitgangspunten.

Binnen de commissie zullen vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers samenwerken. Door kennis en praktijkervaring uit deze drie groepen samen te brengen, moeten voorgestelde maatregelen niet alleen op papier blijven staan, maar ook daadwerkelijk op de werkvloer kunnen worden uitgevoerd.

Uiteindelijk moet de aanpak leiden tot een sterkere preventiecultuur, minder arbeidsongevallen en beroepsziekten en een betere bescherming van werkenden in Suriname. Daarmee wordt geprobeerd een jarenlang stilgevallen nationaal overleg over arbeidsveiligheid nieuw leven in te blazen.