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Militair vast nadat dienstwapen tijdens tonen aan groep afgaat en man raakt

KAM Thuiszorg

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Een militair die is tewerkgesteld bij de nationale inlichtingen- en veiligheidsdienst van Suriname DNV is aangehouden nadat zijn dienstwapen voor een winkel in het politieressort Flora zou zijn afgegaan. Een man die deel uitmaakte van een groep voor de zaak werd door het schot in zijn buik geraakt.

Op camerabeelden is te zien dat de militair zijn vuistvuurwapen aan de aanwezigen toont. Terwijl hij het wapen vasthoudt en er enkele handelingen mee verricht, gaat het op een gegeven moment af. De man in de blauwe korte broek wordt daarbij getroffen.

Volgens de eerste informatie is het schot naar alle waarschijnlijkheid onbedoeld afgegaan. Onderzoek moet echter nog uitwijzen wat zich precies heeft afgespeeld en waarom de militair zijn dienstwapen tevoorschijn haalde.

Het slachtoffer werd na het incident op eigen gelegenheid naar het AZ gebracht en daar achtergelaten. Over zijn huidige gezondheidstoestand zijn geen nadere bijzonderheden bekend.

Commandant Samuels van de KMP bevestigt tegenover de redactie van Waterkant.Net dat de betrokken militair na het incident is aangehouden en in het belang van het onderzoek in verzekering is gesteld. Zijn dienstwapen is eveneens in beslag genomen.

De zaak werd aanvankelijk door de Surinaamse politie behandeld, maar is inmiddels voor verder onderzoek overgedragen aan de Militaire Politie.

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