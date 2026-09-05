Gewapende overvallers dringen woning binnen en beroven slapende vrouw

Een 29-jarige vrouw is vrijdag op klaarlichte dag in haar woning aan de Udaipurweg in Suriname overvallen door drie gemaskerde criminelen. Een van de daders hield haar onder schot, terwijl zijn handlangers twee schoudertassen uit de woonkamer meenamen.

Het slachtoffer, B.V., lag in de woonkamer te slapen toen zij plotseling wakker werd. Tot haar schrik zag ze een gemaskerde man voor zich staan.

De indringer haalde vervolgens een vuistvuurwapen tevoorschijn en richtte het op de vrouw. Het slachtoffer begon daarop luid om hulp te roepen.

Terwijl de vrouw onder schot werd gehouden, drongen nog twee gemaskerde mannen de woonkamer binnen. Zij pakten twee schoudertassen die zich daar bevonden en renden vervolgens samen met de gewapende overvaller de woning uit.

Buiten stapte het drietal in een grijze Toyota Ractis, waarna de verdachten de plaats verlieten. De vrouw bleef bij de overval ongedeerd.

In de buitgemaakte schoudertassen zaten belangrijke persoonlijke documenten, bankpassen en SZF-kaarten. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat de voordeur van de woonkamer niet op slot was.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.