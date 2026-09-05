Geen stoffelijk overschot gevonden door honden tijdens zoektocht naar Rodney Leysner

De inzet van zoekhonden uit Nederland, naar een spoor van de sinds 15 augustus vermiste Rodney Leysner, heeft geen stoffelijk overschot opgeleverd. Ook op een plek in Saramacca waar speciaal getrainde honden eerder op een geur reageerden, werd na aanvullende graafwerkzaamheden niets gevonden, meldt Starnieuws.

Het Nederlandse reddingshondenteam werd vanaf woensdag in Suriname ingezet op drie verschillende locaties. Op een van die plekken waren medewerkers van de afdelingen Forensische Opsporing en Kapitale Delicten al bezig met graven toen enkele honden een reactie gaven. Daarop werd besloten het onderzoek op die locatie verder uit te breiden.

Deskundigen adviseerden om klei uit de bodem te halen en te laten drogen. De honden werden vervolgens opnieuw ingezet om het opgegraven materiaal te onderzoeken, maar reageerden ditmaal niet. Inmiddels geven de dieren op de betreffende locatie helemaal geen meldingen meer.

Na overleg tussen Kapitale Delicten, Forensische Opsporing, het reddingshondenteam en het Surinaamse Openbaar Ministerie is de onderzochte plek inmiddels vrijgegeven, verneemt Starnieuws.

Ondanks de grootschalige inzet blijft onduidelijk waar Leysner zich bevindt. Zijn voertuig werd eerder teruggevonden en in verband met zijn verdwijning zijn drie personen aangehouden. De vermiste man zelf is tot op heden echter niet aangetroffen.