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Enige kostwinner van huis beroofd van tas met geld

KAM Thuiszorg

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Auto van het Korps Politie Suriname

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Een vrouw is donderdagmiddag beroofd, terwijl zij samen met haar moeder over de Sonjastraat nabij hun woning liep. De dader zat op een bromfiets en rukte tijdens het rijden de tas van het slachtoffer weg, waarna hij doorreed.

Volgens het slachtoffer zaten er onder meer SRD 5.000, een mobiele telefoon, een pinpas en andere persoonlijke spullen in de tas. Zij probeerde de beroving nog te voorkomen, maar bleek machteloos tegen de rover.

Het incident is vastgelegd door beveiligingscamera’s. De aangeefster woont samen met haar ouders en is de enige kostwinner in huis.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. Het onderzoek duurt voort.

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