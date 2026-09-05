Elf gedetineerden behalen certificaat na barbertraining

Elf gedetineerden van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) hebben maandag 31 augustus hun certificaat ontvangen na het succesvol afronden van een zes maanden durende barbertraining.

De training ging op 10 maart van start en was onderdeel van de resocialisatieactiviteiten binnen de PID. De deelnemers kregen gedurende het traject de gelegenheid om praktische vaardigheden in het barber- en kappersvak te ontwikkelen, die zij ook na hun detentie kunnen inzetten.

De training werd georganiseerd in samenwerking met mevrouw E. Jordan van de Stichting River of Jordan en Giovanni Moesé van barbershop Kiwa. F. Pinas, eveneens verbonden aan barbershop Kiwa, trad op als examinator.

Vanuit de subafdeling Resocialisatie werd het traject begeleid door opper penitentiair ambtenaar 3e klasse M. Rustveld, penitentiair ambtenaar 1ste klasse E. Macintosh en penitentiair ambtenaar 3e klasse R. Marengo.

Tijdens de certificaatuitreiking werd bekendgemaakt dat inmiddels ook een begin is gemaakt met de bouw van een barbershop binnen de inrichting. Volgens directeur M. Boerleider van de PID moet hiermee de mogelijkheid worden gecreëerd om de opgedane vaardigheden van de deelnemers verder in de praktijk te brengen.

Korpshoofd J. Pané-Alfaisi sprak haar waardering uit voor de organisaties en personen die aan de training hebben bijgedragen. Zij noemde het behalen van de certificaten door de elf cursisten een belangrijke mijlpaal en stelde dat de deelnemers hiermee geschiedenis hebben geschreven binnen het gevangeniswezen.

De certificaatuitreiking werd bijgewoond door het korpshoofd, de directeur van de PID, onderdirecteuren, medewerkers van de subafdeling Resocialisatie en familieleden van de gedetineerden. Hun aanwezigheid gaf de bijeenkomst een bijzonder en persoonlijk karakter.

De barbertraining is erop gericht gedetineerden niet alleen tijdens hun detentie een vak te leren, maar hen ook beter voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij van Suriname. Het behalen van het certificaat vormt daarmee een concrete stap richting nieuwe kansen en een zelfstandige toekomst na detentie.