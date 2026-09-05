Dronken man aangehouden na melding van schoten op e-biker en taxi

De politie in Suriname heeft afgelopen nacht een man aangehouden nadat er een melding binnenkwam dat er op de kruising van de Carolina- en de Theodorusstraat schoten zouden zijn gelost.

Volgens de melding zou de verdachte omstreeks 01.00 uur vanuit zijn woning hebben geschoten in de richting van een e-biker en een taxichauffeur.

De e-biker raakte niet gewond. In het voertuig van de taxichauffeur werd aan het rechterachterportier een inslag aangetroffen die vermoedelijk door een kogel is veroorzaakt.

De aangehouden man verkeerde volgens de eerste informatie van de Surinaamse politie onder invloed. Bij hem en in zijn directe omgeving zou echter geen vuurwapen zijn aangetroffen.

De precieze aanleiding en omstandigheden zijn nog niet bekend. Ook moet nader onderzoek uitwijzen wie de schoten heeft gelost en of de aangetroffen beschadiging aan de taxi daadwerkelijk een kogelinslag betreft.

Een officiële bevestiging of reactie van de politie is vooralsnog niet beschikbaar.