Atompai tegen doorwerking van 15% voor DNA-leden: “We moeten tot directeuren gaan”

NPS-parlementariër Poetini Atompai is fel tegen de doorwerking van de 15 procent loonsverhoging naar de leden van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA).

“Ik kan niet meegaan met de 15 procent voor deze groep, terwijl wij allemaal weten hoe hard het is dat wij een beetje moeten gaan inleveren en dat van ons teruggedraaid moet worden. Dan is het toch onmogelijk dat wij in plaats daarvan meer willen nemen of krijgen. Dat kan niet. DNA-leden, regering en rechterlijke macht… deze mensen absoluut niet”, zei Atompai op D-TV Express.

Ondertussen is bekend geworden dat president Jennifer Simons overleg met het Hof van Justitie heeft gevoerd, waarna besloten is dat leden van de rechterlijke macht niet automatisch zullen meegaan met de loonsverhoging van 15 procent die de regering aan ambtenaren heeft toegekend.

Atompai voerde aan dat als het aan hem ligt, deze loonsverhoging slechts voor ambtenaren moet gelden tot en met het niveau van een directeur. Daarboven moet iedereen worden uitgesloten. Als volksvertegenwoordiger heeft hij de aandacht van het staatshoofd hiervoor gevraagd.

“Voor de mensen onderin… daar moeten we iets doen. En daar moeten we nog veel meer doen dan die 15%”, stelde de NPS’er. Atompai vindt dat er een staatsbesluit moet komen om deze groepen uit te zonderen. “De regering moet willen en een besluit nemen. Het zijn geen nieuwe dingen”, aldus de politicus.

Indien hiervan toch niet wordt afgezien, zal Atompai de extra 15% ook zetten in de reeds bestaande pot waaruit hij projecten voor de gemeenschap zal doen. Vanaf de komende weken wordt duidelijk wie de mensen zijn die in aanmerking zijn gekomen voor de 100.000 Surinaamse dollar per persoon voor hun onderneming.

“Dus als men doorgaat om dit te doen, dan heb ik meer geld voor dit project”, aldus de NPS’er.