Vrouw schrikt wakker en ziet gewapende man naast bed die haar probeert te verkrachten

Een 54-jarige vrouw in Albina is afgelopen zondag in de vroege ochtend opgeschrikt door een man die gewapend met een scherp voorwerp naast haar bed zou hebben gestaan. De 48-jarige R.B., alias ‘Dogla’, zou vervolgens hebben geprobeerd haar seksueel te misbruiken en haar met de dood hebben bedreigd als zij geen seks met hem zou hebben.

Volgens het Korps Politie Suriname gebeurde dit terwijl de vrouw thuis was met haar echtgenoot en neefje. De vrouw lag te slapen toen zij plotseling wakker schrok en de voor haar bekende verdachte naast haar bed zag staan.

Uit angst begon zij te gillen. Haar echtgenoot, die op dat moment in de woonkamer lag, werd daardoor wakker. De verdachte sloeg daarop op de vlucht en verliet de woning via de voordeur. Hij rende vervolgens in de richting van het Marimbo Park.

De vrouw stapte na het incident naar politiebureau Albina en deed aangifte van poging tot verkrachting en bedreiging. Terwijl zij daar was, deed zich een opmerkelijke ontwikkeling voor: de verdachte kwam zelf het politiebureau binnenlopen.

De aangeefster herkende hem onmiddellijk als de man die haar eerder die ochtend zou hebben bedreigd en geprobeerd zou hebben haar seksueel te misbruiken. Agenten grepen daarop direct in, sloegen R.B. in de boeien en hielden hem aan.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 48-jarige verdachte hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.