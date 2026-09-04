SZF spreekt parlementariër Jarbandhan tegen: ‘Vergoeding glucosesensor niet in pakket en dus nooit stopgezet’

Het Staatsziekenfonds (SZF) spreekt tegen dat het de vergoeding van glucosesensoren voor kinderen met diabetes type 1 zou hebben beëindigd. Volgens het fonds is die vergoeding nooit onderdeel geweest van het reguliere voorzieningenpakket en kan er daarom ook geen sprake zijn van het stopzetten ervan.

De reactie volgt nadat DNA-lid Ameerani Jarbandhan dinsdag tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblée stelde dat het SZF de kosten voor diabetessensoren voor kinderen met diabetes type 1 niet langer zou vergoeden.

Volgens het Staatsziekenfonds berust die bewering niet op de werkelijkheid. Het fonds stelt dat een diabetessensor niet voorkomt in het normale voorzieningenpakket van het SZF en evenmin in het standaardpakket van andere verzekeraars.

Het SZF reageert daarbij scherp op de manier waarop de informatie naar buiten is gebracht. Volgens het fonds is zonder voorafgaand advies of navraag over het voorzieningenpakket en de geldende vergoedingsregelingen onjuiste informatie verspreid.

Daardoor zou volgens het SZF onnodige onrust in de samenleving zijn ontstaan en is het fonds in een negatief daglicht geplaatst. De organisatie betreurt dat naar eigen zeggen ten zeerste.

Het SZF roept er daarom toe op om in de toekomst zorgvuldiger om te gaan met berichtgeving over de organisatie en eerst duidelijkheid te verkrijgen over de geldende regelingen voordat dergelijke informatie publiekelijk wordt gedeeld.