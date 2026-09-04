Reyme: “Misschien is het tijd voor een tweede energiebedrijf”

Volgens A20-parlementariër Steven Reyme moet iemand op een gegeven moment wel de moed hebben om het mes in de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) te steken en de nodige investeringen in dit bedrijf te plegen. Hierdoor zal het jaarlijks terugkerende probleem van loadshedding tot het verleden gaan behoren. Hij stelt dat er vanuit de samenleving aan hem gevraagd is om voor te stellen dat Suriname een tweede energiebedrijf moet krijgen.

“Op een gegeven momentmoet iemand wel de moed hebben om het mes erin te steken. Dan praat ik over de investeringen en andere zaken die gedaan moeten worden om dit soort dingen te voorkomen. Regeren is vooruitzien en hetzelfde geldt ook voor parastatale bedrijven. Waarom kan iemand van de private sector wel vooruitzien en zich wel daarop voorbereiden, terwijl we dat vaak genoeg niet terugzien bij de parastatale bedrijven als EBS, SWM, SLM en Grassalco? Je wordt er ziek van”, zei Reyme in een interview op TBN.

Ten aanzien van zijn stelling over een tweede energiebedrijf neemt de parlementariër Telesur als voorbeeld. Het Surinaamse telecommunicatiebedrijf had in het verleden een monopolie in het communicatiegebeuren in het land, maar met de komst van andere marktspelers zoals Digicel is de zaak helemaal veranderd.

“Misschien moet dat dan gebeuren. Dat er een ander bedrijf komt. Het liefst zou het goed zijn als het een Surinaams bedrijf is, maar als het niet anders kan, dan moeten we maar die concurrentie aangaan met internationale bedrijven. Alleen zodat energie gegarandeerd is voor iedereen, waardoor de burgers en het bedrijfsleven zelf kunnen kiezen waar ze hun energie kunnen halen”, aldus Reyme.