Parlementariër: “Accommoderen is een vies woord”

Ook VHP-parlementariër Roy Mohan vindt dat er een einde moet komen aan het accommoderen van partijpolitieke personen op sleutelposten, waaronder ook staats- en nutsbedrijven. De politicus vindt het woord accommodatie een vies woord.

“We moeten mensen niet gaan accommoderen. Accommoderen betekent een vies woord voor mij. Je moet naar mensen uitkijken die capabel en competent zijn en de bedrijfsvoering in hun hoofd en hand hebben”, zei Mohan in een interview op TBN.

De VHP’er noemt Bruynzeel, Mariënburg en Stichting Machinale Landbouw (SML) als voorbeelden van goed draaiende modelbedrijven die door slecht management kapot zijn gegaan.

“Goed voorbeeld van waar de Staat niet kon runnen. En dan moet je een keertje ophouden om je hand erin te zetten. Want nu heb je ook Wageningen her en der uitgegeven aan een particulier. Anders had je ook een modelbedrijf voor ons overgehouden als Staat”, stelt Mohan.

De parlementariër stelt dat de loadshedding vanuit de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) iets is dat niet hoefde, aangezien het een jaarlijks terugkerend probleem is en daarvoor juist middels goede planning een oplossing moest worden gezocht. Aan de andere kant moesten burgers en ondernemers al ruim van tevoren middels voorlichting op de hoogte worden gesteld van de aankomende maatregelen.

Zeker in de visserijsector, vooral in Commewijne, heeft men continu koeling nodig om vis op te slaan. “En de informatie vanuit de regering is erg pover, waardoor de mensen niet echt voorbereid zijn om extra maatregelen te treffen”, aldus Mohan.