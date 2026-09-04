Misiekaba: “We hebben toestemming van RvM om SZF-directeur met ontslag te sturen”

Rudrakanth Oemraw, die enkele maanden terug op non-actief werd gesteld als directeur van het Staatsziekenfonds (SZF) en alsnog de gelegenheid kreeg om zich te verweren, wordt toch ontslagen. Volgens minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname (VWA) heeft de Raad van Ministers (RvM) hiervoor onlangs goedkeuring gegeven.

“Er is onlangs goedkeuring door de RvM voor het ontslag. Na de ontvangst van de missive hebben wij aan onze jurist gevraagd om de volgende stap aan ons door te geven, zodat we dat voort kunnen zetten”, zei Misiekaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM). De bewindsman voerde aan dat deze zaak zo wordt aangepakt, omdat het ministerie in het verleden problemen heeft gehad met mensen die zijn afgezet.

“We verliezen veel zaken bij de rechter, dus we willen in het vervolg geen fouten meer maken. Dus ik doe het nauwgezet, stap voor stap met een advocaat. Dus in dit stadium is het wel zo dat we toestemming van de RvM hebben om de meneer met ontslag te sturen”, aldus de minister.

Oemraw werd in februari op non-actief gesteld na beschuldigd te zijn van het sluiten van arbeidscontracten van ruim honderdduizend SRD per maand met directieleden van andere staatsbedrijven. Deze personen zouden als adviseurs dienen voor het SZF.

Verder werd hij beschuldigd van oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen en het in dienst nemen van tientallen nieuwe arbeiders bij het SZF buiten de personeelsformatie en salarisschalen.