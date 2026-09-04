DNV waarschuwt: Suriname moet veiligheidsdreigingen herkennen vóórdat crisis uitbreekt

Suriname moet af van een aanpak waarbij pas wordt ingegrepen wanneer een veiligheidscrisis al is uitgebroken. Volgens het Directoraat Nationale Veiligheid is juist een proactieve werkwijze nodig, waarbij risico’s vroegtijdig worden herkend en informatie tussen veiligheidsorganisaties beter wordt gedeeld.

Dat uitgangspunt staat centraal tijdens de Nationale Veiligheidsconferentie 2026, die op donderdag 3 en vrijdag 4 september in de Congreshal wordt gehouden. Vertegenwoordigers van verschillende veiligheidsorganisaties komen daar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en de samenwerking rond de nationale veiligheid te versterken. Het congres heeft als thema ‘Strategische weerbaarheid & integrale samenwerking’.

Volgens de Communicatie Dienst Suriname komen tijdens de conferentie uiteenlopende dreigingen en veiligheidsvraagstukken aan de orde. Daarbij gaat het onder meer om criminaliteit, transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie, kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid en -zekerheid.

Minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid verwacht dat de bijeenkomst niet alleen bij overleg blijft, maar concrete voorstellen oplevert. Die moeten volgens hem bijdragen aan meer vertrouwen en duidelijkheid in de samenwerking tussen politie, defensie en civiele actoren.

Binnen die samenwerking vormt ook de omgang met informatie een belangrijk aandachtspunt. DNV-onderdirecteur Veiligheidsbeleid Carmen van Dijk benadrukt dat organisaties informatie niet als hun eigen bezit moeten beschouwen, maar deze gezamenlijk moeten inzetten wanneer dat nodig is voor de nationale veiligheid. Zij pleit daarmee voor het doorbreken van zogenoemde organisatorische silo’s.

Van Dijk benadrukt tevens dat het DNV zelf geen politie- of militaire organisatie is. De dienst verzamelt en valideert informatie en gebruikt die vervolgens om de president en de regering te adviseren over mogelijke bedreigingen voor Suriname.

Waarnemend DNV-directeur majoor Gerard Kalka stelt dat de veiligheid van het land alleen effectief kan worden beschermd wanneer betrokken instanties dreigingen eerder signaleren en gezamenlijk handelen. Samenwerking tussen alle veiligheidsstakeholders noemt hij daarbij een absolute randvoorwaarde.