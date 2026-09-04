Bijna helft gecontroleerde voertuigen in de fout tijdens verkeerscontroles

Tijdens verkeerscontroles in Suriname zijn in één week tijd 354 verkeersovertredingen vastgesteld bij 772 gecontroleerde voertuigen. Daarmee bleek bij bijna de helft van de gecontroleerde voertuigen sprake van een overtreding.

De controles vonden plaats van 18 tot en met 25 augustus 2026 en maakten deel uit van de Verkeersveiligheidsmaand. Het Verkeershandhavingsteam en de Motor Surveillance Dienst voerden de acties gezamenlijk uit op verschillende locaties.

Volgens het Korps Politie Suriname werden uiteenlopende overtredingen geconstateerd. Zo werden bestuurders betrapt op onder meer te hard rijden, het negeren van rood of oranje licht, rijden zonder veiligheidsgordel en handmatig bellen tijdens het rijden.

Ook kwamen voertuigen voorbij zonder kentekenplaten, met getinte ruiten of zonder geldige verzekering. Daarnaast konden sommige bestuurders hun rijbewijs niet tonen of bleek het voertuig niet gekeurd of herkeurd te zijn.

Verder werd opgetreden tegen bestuurders die een geslotenverklaring negeerden of op een wijze reden die als verkeersovertreding werd aangemerkt.

De politie ziet de resultaten als bevestiging dat intensieve verkeerscontroles noodzakelijk blijven. De acties zijn bedoeld om overtredingen terug te dringen, de verkeersdiscipline te verbeteren en de veiligheid op de weg te vergroten.

Het VHT en de MSD zullen de handhaving daarom blijven voortzetten. Weggebruikers worden opgeroepen zich aan de verkeersregels te houden, alert te blijven en rekening te houden met andere verkeersdeelnemers.