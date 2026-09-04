75-jarige automobilist raakt rijbewijs kwijt na dodelijke aanrijding met 17-jarige bromfietser

De politie heeft het rijbewijs ingevorderd van de 75-jarige automobilist die betrokken was bij de aanrijding aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname waarbij een 17-jarige bromfietser om het leven kwam. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de bestuurder vanuit een geparkeerde positie de weg opreed en daarbij geen voorrang verleende.

Het dodelijke ongeval gebeurde maandag 31 augustus 2026 ter hoogte van VSH. De 17-jarige N.S. reed met zijn bromfiets over de Van ’t Hogerhuysstraat vanuit de richting van het Molenpad naar de Havenlaan.

De 75-jarige N.H. stond op dat moment met zijn auto geparkeerd op de berm voor VSH, tussen het bromfietspad en de autoweg. Toen de bromfietser de auto dicht was genaderd, reed de automobilist weg om aan het verkeer deel te nemen.

Volgens de Surinaamse politie verleende de bestuurder daarbij geen voorrang aan het overige verkeer. Hij maakte een bocht naar rechts met de bedoeling via de doorbraak de westelijke rijbaan te bereiken. Daarbij ontstond de aanrijding met de bromfietser.

N.S. liep zware verwondingen op en was na het ongeval niet aanspreekbaar. Hij werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De tiener overleed later diezelfde dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de 75-jarige automobilist niet onder invloed van alcohol verkeerde. Zijn rijbewijs is in afwachting van het verdere onderzoek wel ingevorderd.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de Verkeer Unit Paramaribo, die het onderzoek naar de exacte toedracht voortzet.