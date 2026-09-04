39-jarige man ingesloten voor stelselmatig mishandelen concubine

Een vrouw in Meerzorg heeft bij buren hulp moeten zoeken nadat zij volgens de politie uit haar woning wist te ontsnappen. Haar 39-jarige concubant B.S. wordt ervan verdacht haar stelselmatig te hebben mishandeld, haar mobiele telefoon te hebben afgepakt en haar in huis te hebben opgesloten.

De zaak kwam op zaterdag 29 augustus 2026 aan het licht nadat de politie een melding kreeg dat een slachtoffer van mishandeling zich op een adres in het ressort bevond. De vrouw had haar woning weten te verlaten en was naar de buren gegaan om hulp te zoeken.

Volgens het voorlopige onderzoek beschuldigde de verdachte zijn concubine ervan dat zij overspel zou hebben gepleegd met een vriend aan wie hij ongeveer een week eerder onderdak had geboden. De vrouw ontkende die beschuldiging.

De politie regio Oost Suriname meldt dat B.S. haar vervolgens stelselmatig zou hebben mishandeld. Op enig moment zou hij ook haar telefoon hebben afgepakt en haar in de woning hebben opgesloten.

Nadat de Surinaamse politie de aangifte had opgenomen, werd de verdachte nog diezelfde avond aangehouden. Hij bleek op dat moment onder invloed van alcohol te verkeren.

Na zijn ontnuchtering werd B.S. voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd besloten hem op zondag 30 augustus in verzekering te stellen in het belang van het verdere onderzoek.

De vrouw kreeg een medische verklaring op haar naam en werd voor behandeling doorverwezen naar een plaatselijke arts.Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.