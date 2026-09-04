39-jarige artiest aangehouden op verdenking van seksuele handelingen met destijds minderjarig meisje

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft donderdag de 39-jarige Surinaamse artiest A.F. aangehouden op verdenking van het plegen van seksuele handelingen met een meisje dat ten tijde van de vermeende feiten minderjarig was.

De aanhouding volgde na uitgewerkte informatie van de inlichtingendiensten in Suriname. Op basis daarvan kwam de verdachte in beeld en werd hij door het RBTP aangehouden.

Over wanneer de vermeende feiten zouden hebben plaatsgevonden, de leeftijd van het meisje destijds en de precieze omstandigheden zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.

Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd en in hoeverre de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit. De Surinaamse politie heeft de zaak verder in onderzoek.