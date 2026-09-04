24-jarige man steekt vriendin neer nadat zij seks weigert

Een ruzie over seks is in het dorp Drepada in Brokopondo uitgelopen op ernstig geweld. Een 24-jarige man wordt ervan verdacht zijn 23-jarige vriendin met een scherp voorwerp meerdere verwondingen te hebben toegebracht nadat zij gemeenschap met hem weigerde.

Het incident vond plaats op donderdag 27 augustus 2026 in een woning in het dorp. Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt dat het al niet goed ging binnen de relatie tussen de twee.

Toen de verdachte K.P. die dag thuiskwam, wilde hij seks met zijn vriendin A.V. hebben. De vrouw wees dat af, waarna tussen beiden een woordenwisseling ontstond die escaleerde.

Volgens het Korps Politie Suriname greep de man tijdens de ruzie naar een scherp voorwerp en verwondde hij zijn vriendin daarmee meerdere keren.

Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en moest voor verdere medische behandeling worden opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie wist K.P. aan te houden. Het scherpe voorwerp waarmee hij de vrouw zou hebben verwond, is echter nog niet teruggevonden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 24-jarige verdachte in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de zaak wordt voortgezet.