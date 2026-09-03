Nieuwe politiepost midden in uitgaanscentrum Paramaribo moet sneller optreden bij incidenten mogelijk maken

In het uitgaanscentrum van Paramaribo is woensdag 2 september officieel een nieuwe politiehulppost geopend. De post aan de Van Sommelsdijckstraat moet ervoor zorgen dat de politie zichtbaarder aanwezig is en bij incidenten in het drukke uitgaansgebied sneller kan ingrijpen.

Volgens het Korps Politie Suriname is tot de vestiging van de hulppost besloten vanwege de drukte en de toenemende activiteiten in het gebied. De politie acht extra aandacht voor de veiligheid daar noodzakelijk, waarbij zowel de bescherming van burgers als het handhaven van de openbare orde centraal staan.

De officiële opening vond plaats op het terrein van Ramada Hotel & Casino. Daarbij waren onder anderen minister van Justitie en Veiligheid Harish Monorath, plaatsvervangend korpschef Rishi Akkal en Ramada-CEO Acar Mehdi aanwezig, naast andere genodigden.

Hoofdinspecteur Sarwankoemar Kasi voerde tijdens de bijeenkomst het woord namens het waarnemend hoofd van het Kabinet van de Ressort Commandant van Paramaribo. Hij benadrukte dat de hulppost juist in deze omgeving is opgezet om de politie dichter bij het publiek te brengen en sneller te kunnen reageren wanneer zich problemen voordoen.

Na de toespraken werd de sleutel van de nieuwe post symbolisch overgedragen. Vervolgens knipte minister Monorath het lint door, waarmee de hulppost officieel in gebruik werd genomen.

Met de permanente aanwezigheid in het uitgaanscentrum moet de politie beter in staat zijn toezicht te houden op de openbare orde en directer op te treden wanneer zich incidenten voordoen. De nieuwe hulppost krijgt daarmee een nadrukkelijke veiligheidsfunctie in een van de drukste uitgaansgebieden van Paramaribo.