Mathoera: “We moeten af van die politieke benoemingen zowel in de RvC als in de directie van EBS”

Volgens VHP-parlementariër Krishna Mathoera moet er een einde komen aan politieke benoemingen in zowel de directie als Raad van Commissarissen (RvC) bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). Volgens de politica zijn er in de afgelopen jaren miljoenen in dit energiebedrijf geïnvesteerd, maar de verantwoording van deze bedragen is steeds uitgebleven.

“We moeten af van die politieke benoemingen zowel in de RvC als in de directie van EBS. Dat geldt niet alleen voor de EBS, maar voor alle nutsbedrijven. Dus ook voor de SWM”, zei Mathoera in een interview op TBN.

Volgens de oud-minister is de NV EBS cruciaal voor de lange termijn ontwikkeling van Suriname. Indien er daarom geen competente personen daar worden geplaatst, zullen problemen zoals loadshedding en stroomtekorten steeds blijven terugkeren. Er moet een lang termijn visie voor de NV EBS worden ontwikkeld, terwijl men ook niet bang moet zijn om impopulaire maatregelen te nemen.

“We moeten gewoon de beste leiders hebben die heel goed zijn op het gebied van energie. En als we dat niet hebben, dan moeten we desnoods mensen van buiten halen. De vraag naar energie gaat steeds toenemen. Het aantal huishoudens en de bedrijvigheid zullen toenemen in Suriname. Ook de klimaatverandering dient zich aan. En je kan liever daarop voorbereiden en realistisch zijn”, aldus de VHP’er.