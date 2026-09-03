Gedetineerden vinden kluis tijdens schoonmaakwerkzaamheden

Een groep gedetineerden heeft donderdagmiddag tijdens schoonmaakwerkzaamheden aan de Weg naar Reeberg in Suriname een kluis aangetroffen. De werkzaamheden werden uitgevoerd onder begeleiding van penitentiaire ambtenaren.

Volgens de eerste informatie gaat het om een kluis van ongeveer 50 bij 50 centimeter. De kluis vertoont geen zichtbare sporen van forcering en is vooralsnog niet geopend.

Na de vondst werden de Forensische Opsporing (FO) en de afdeling Kapitale Delicten (K.D.) van de Surinaamse politie ingeschakeld om nader onderzoek te verrichten.

De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek.