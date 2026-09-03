Finabank-medewerksters geven lege schoolmuur kleurrijke make-over

Een groep vrouwelijke medewerkers van Finabank heeft zich onlangs vrijwillig ingezet voor de St. Lidwinaschool in Suriname. De medewerksters ruilden hun dagelijkse werkzaamheden tijdelijk in voor verf, kwasten en een flinke dosis creativiteit.

Samen gingen zij aan de slag met een lege muur op het schoolterrein. Met kleurrijke verf werd de muur omgetoverd tot een vrolijke plek waar de kinderen dagelijks van kunnen genieten.

Volgens Finabank draait het initiatief niet alleen om het eindresultaat, maar ook om de tijd en energie die de medewerksters hierin hebben gestoken. Door samen de handen uit de mouwen te steken, wilden zij iets moois achterlaten voor de school en haar leerlingen.

De bank zegt trots te zijn op haar medewerksters en het resultaat van hun inzet.