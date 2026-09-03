Eén beweegsessie kan bloeddruk direct verlagen, blijkt uit onderzoek in Suriname

Een enkele sessie van matig intensieve lichaamsbeweging kan al direct leiden tot een daling van de bloeddruk. Dat blijkt uit onderzoek van Marina Bersaoui, verbonden aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die in korte tijd twee wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd als onderdeel van haar promotieonderzoek.

Voor een van de studies werden volwassenen tussen 18 en 65 jaar onderzocht met een hoog-normale bloeddruk of graad-I-hypertensie. De deelnemers waren van Afrikaanse en Zuid-Aziatische afkomst en woonachtig in Suriname. Bij hen werd gekeken naar het effect van verschillende vormen van lichaamsbeweging op de bloeddruk.

De meest in het oog springende uitkomst is dat 30 minuten matig intensief wandelen of hardlopen op een loopband al na één sessie tot een onmiddellijke bloeddrukdaling kon leiden. Daarmee wijst het onderzoek erop dat gericht bewegen, naast medicatie en andere leefstijlaanpassingen, een belangrijke rol kan spelen bij het voorkomen en behandelen van hoge bloeddruk.

Het eerste artikel over dit onderwerp verscheen op 31 juli 2026 in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Rehabilitation Sciences. Daarbij werd de werking van aerobe lichaamsbeweging vergeleken met isometrische handgreepoefeningen.

Een tweede publicatie van Bersaoui verscheen op 1 september in het tijdschrift Blood Pressure. Daarin werd onderzocht waarom niet iedereen op dezelfde manier reageert op lichaamsbeweging en welke lichamelijke kenmerken samenhangen met een daling van de bloeddruk na inspanning.

Uit die studie kwam naar voren dat bij 46 procent van de deelnemers na aerobe inspanning een relevante daling van de systolische bloeddruk werd gemeten. Bij isometrische handgreepoefeningen was dat 28 procent. De resultaten laten daarmee zien dat het effect van beweging per persoon aanzienlijk kan verschillen.

De onderzoekers zien daarom ruimte voor meer individueel afgestemde bewegingsprogramma’s bij de behandeling van hoge bloeddruk. Ook wordt gewezen op het belang van toegankelijke en professioneel begeleide oefentherapie, die volgens het persbericht kan bijdragen aan preventie, betere behandeling en mogelijk lagere langdurige zorgkosten.

Beide onderzoeken zijn in Suriname uitgevoerd met betrokkenheid van onder anderen deskundigen van AdeKUS en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De twee publicaties vormen tevens een belangrijke stap binnen het promotietraject van Bersaoui, dat zij momenteel afrondt.