Drugs ontdekt in wierookschaaltjes met dubbele bodem uit Suriname

De Nederlandse Douane heeft onlangs drugs aangetroffen die op een bijzondere manier waren verstopt in wierookschaaltjes. De schaaltjes bleken te zijn voorzien van een dubbele bodem, waarin de verdovende middelen waren verborgen.

De Douane maakte de vondst bekend via Facebook en deelde daarbij een foto van de onderschepte goederen. “Deze wierookschaaltjes brachten je wel héél snel in hogere sferen”, schrijft de dienst met een knipoog over de ontdekking.

Op de foto is te zien dat de schaaltjes tussen andere goederen waren verpakt. Bij controle ontdekten douanemedewerkers dat er meer achter de bodem van de schaaltjes zat. In de verborgen ruimtes werden drugs aangetroffen.

De Nederlandse Douane zelf vermeldt in het aangeleverde Facebookbericht niet uit welk land de zending afkomstig was en om welke drugs het gaat. Een woordvoerder van de dienst bevestigd tegenover de redactie van Waterkant.Net echter dat de zending waarin de wierookschaaltjes werden aangetroffen afkomstig was uit Suriname en dat het gaat om cocaïne.

De aangetroffen verdovende middelen zijn door de Nederlandse autoriteiten in beslag genomen en inmiddels vernietigd.

Eerder onderschepte de Nederlandse Douane ook al drugs verstopt in bamboe, flesjes Deet, bladeren, kwie-kwie, krab, rum, droge vis, vruchten, instrumenten, kerstbrood, zuurgoed, kokosnoot, pinda sambel, popcorn en bevroren vissen uit Suriname.