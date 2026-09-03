HomeOnderwerpenJustitie en politieDrugs ontdekt in wierookschaaltjes met dubbele bodem uit Suriname
Justitie en politieNieuws uit NederlandUitgelicht

Drugs ontdekt in wierookschaaltjes met dubbele bodem uit Suriname

KAM Thuiszorg

-

0
Drugs ontdekt in wierookschaaltjes met dubbele bodem uit Suriname
Beeld via Douane Nederland/Facebook

WK 2026

De Nederlandse Douane heeft onlangs drugs aangetroffen die op een bijzondere manier waren verstopt in wierookschaaltjes. De schaaltjes bleken te zijn voorzien van een dubbele bodem, waarin de verdovende middelen waren verborgen.

De Douane maakte de vondst bekend via Facebook en deelde daarbij een foto van de onderschepte goederen. “Deze wierookschaaltjes brachten je wel héél snel in hogere sferen”, schrijft de dienst met een knipoog over de ontdekking.

Op de foto is te zien dat de schaaltjes tussen andere goederen waren verpakt. Bij controle ontdekten douanemedewerkers dat er meer achter de bodem van de schaaltjes zat. In de verborgen ruimtes werden drugs aangetroffen.

De Nederlandse Douane zelf vermeldt in het aangeleverde Facebookbericht niet uit welk land de zending afkomstig was en om welke drugs het gaat. Een woordvoerder van de dienst bevestigd tegenover de redactie van Waterkant.Net echter dat de zending waarin de wierookschaaltjes werden aangetroffen afkomstig was uit Suriname en dat het gaat om cocaïne.

De aangetroffen verdovende middelen zijn door de Nederlandse autoriteiten in beslag genomen en inmiddels vernietigd.

Eerder onderschepte de Nederlandse Douane ook al drugs verstopt in bamboeflesjes Deetbladerenkwie-kwiekrabrumdroge vis, vruchteninstrumentenkerstbroodzuurgoed, kokosnoot, pinda sambel, popcorn en bevroren vissen uit Suriname.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Eén beweegsessie kan bloeddruk direct verlagen, blijkt uit onderzoek in Suriname
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival