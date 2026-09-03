Drie leden beruchte familie aangehouden; vluchtende verdachte beschoten – vierde broer voortvluchtig

Een politieactie tegen een familie die volgens het voorlopig onderzoek al geruime tijd voor onrust zorgt in de omgeving van de Boerbuitenweg in Suriname, is vrijdag 28 augustus geëscaleerd toen een van de verdachten tijdens zijn aanhouding probeerde te vluchten. Nadat waarschuwingsschoten geen effect hadden, schoten agenten gericht en werd de man in zijn been geraakt.

Volgens de Surinaamse politie werden bij de actie van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de politie van bureau Munder drie gezinsleden aangehouden op verdenking van vernieling en bedreiging. Het gaat om de broers M.K. en R.K. en hun zus. Een vierde familielid, eveneens een broer, wist uit handen van de politie te blijven en is nog voortvluchtig.

Aan de aanhoudingen ging volgens het voorlopige onderzoek een langere periode van spanningen in de buurt vooraf. De familie zou herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij ruzies met buurtbewoners, waarbij sprake zou zijn geweest van bedreigingen en vernielingen. Op 27 augustus zouden leden van het gezin zich opnieuw aan dergelijke strafbare handelingen hebben schuldig gemaakt, waarna de politie van Munder werd ingeschakeld.

Toen agenten die dag bij de woning verschenen, waren de verdachten niet aanwezig. Een dag later keerde de politie, na verkregen informatie, terug naar het woonadres. Daarbij werden drie gezinsleden aangetroffen.

Tijdens de aanhouding probeerde R.K. te ontkomen. Agenten losten eerst waarschuwingsschoten om hem tot stoppen te bewegen, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Vervolgens werd gericht geschoten. R.K. werd in zijn been geraakt en voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

Na hun verhoor zijn M.K. en R.K. hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. De aangehouden zus mocht na haar verhoor weer vertrekken.

De vierde broer die eveneens bij de zaak betrokken zou zijn geweest, is nog niet aangehouden. De Recherche van Paramaribo heeft het verdere onderzoek overgenomen.