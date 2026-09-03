HomeOnderwerpenJustitie en politieDrie leden beruchte familie aangehouden; vluchtende verdachte beschoten - vierde broer voortvluchtig
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Drie leden beruchte familie aangehouden; vluchtende verdachte beschoten – vierde broer voortvluchtig

KAM Thuiszorg

-

0
Verdachte in been geschoten tijdens aanhouding door politie

WK 2026

Een politieactie tegen een familie die volgens het voorlopig onderzoek al geruime tijd voor onrust zorgt in de omgeving van de Boerbuitenweg in Suriname, is vrijdag 28 augustus geëscaleerd toen een van de verdachten tijdens zijn aanhouding probeerde te vluchten. Nadat waarschuwingsschoten geen effect hadden, schoten agenten gericht en werd de man in zijn been geraakt.

Volgens de Surinaamse politie werden bij de actie van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de politie van bureau Munder drie gezinsleden aangehouden op verdenking van vernieling en bedreiging. Het gaat om de broers M.K. en R.K. en hun zus. Een vierde familielid, eveneens een broer, wist uit handen van de politie te blijven en is nog voortvluchtig.

Aan de aanhoudingen ging volgens het voorlopige onderzoek een langere periode van spanningen in de buurt vooraf. De familie zou herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij ruzies met buurtbewoners, waarbij sprake zou zijn geweest van bedreigingen en vernielingen. Op 27 augustus zouden leden van het gezin zich opnieuw aan dergelijke strafbare handelingen hebben schuldig gemaakt, waarna de politie van Munder werd ingeschakeld.

Toen agenten die dag bij de woning verschenen, waren de verdachten niet aanwezig. Een dag later keerde de politie, na verkregen informatie, terug naar het woonadres. Daarbij werden drie gezinsleden aangetroffen.

Tijdens de aanhouding probeerde R.K. te ontkomen. Agenten losten eerst waarschuwingsschoten om hem tot stoppen te bewegen, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Vervolgens werd gericht geschoten. R.K. werd in zijn been geraakt en voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

Na hun verhoor zijn M.K. en R.K. hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. De aangehouden zus mocht na haar verhoor weer vertrekken.

De vierde broer die eveneens bij de zaak betrokken zou zijn geweest, is nog niet aangehouden. De Recherche van Paramaribo heeft het verdere onderzoek overgenomen.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Canawaima technisch bijna aan einde levensduur: nieuwe veerboot nu al noodzakelijk
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival